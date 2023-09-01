«Джеймс Уэбб» заснял легендарную сверхновую с невероятной детализацией

Космическая обсерватория «Джеймс Уэбб» засняла легендарную сверхновую Supernova 1987A, наблюдения за которой ведутся почти 40 лет. Фотографию с невероятной детализацией, сделанную с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона, опубликовало NASA.

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Останки сверхновой нашли еще в феврале 1987 года. Они расположены в 168 тысячах световых лет от Земли и представляют собой прекрасный объект для наблюдения за эволюцией подобных объектов. С тех пор за Supernova 1987A постоянно следят телескопы во всем мире. Последние данные в инфракрасном диапазоне представил космический телескоп «Спитцер», однако снимок «Джеймса Уэбба» позволил рассмотреть тонкие структуры в останках сверхновой.

На снимке во внутренней области останков сверхновой проявились два темных «полумесяца». Эти структуры ранее не фиксировались приборами и уже стали для ученых новым объектом для изучения. Центральная область останков содержит очень много пыли, из-за чего наблюдение даже в инфракрасном диапазоне затруднено. На следующем этапе работы «Уэбб» должен осмотреть эту область с помощью камеры среднего инфракрасного диапазона — она обещает еще сильнее улучшить детализацию Supernova 1987A.