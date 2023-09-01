Борисов: Роскосмос продолжает исследования Марса

Борисов заявил, что Роскосмос продолжает исследования Марса
Россия уделяет огромное внимание исследованию Марса, изучение этой планеты будет способствовать пониманию принципов устройства Вселенной. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов во время открытого урока в рамках просветительского марафона, организованного Российским обществом "Знание".
"Марс притягивает все космические агентства, все они заинтересованы в марсианских миссиях. Основоположник практической космонавтики Сергей Королев, работая над лунной программой, всегда задумывался о Марсе. Эта планета должна открыть много тайн, которые позволят понять нам, что такое Вселенная и дальний космос. Роскосмос уделяет ее изучению огромное внимание, эту тему мы проводим вместе с коллегами из Академии наук, программа по исследованию Марса будет продолжаться", - заявил Борисов.
Экс-гендиректор Роскомоса Дмитрий Рогозин в 2020 году говорил, что технические средства доставки людей на Марс появятся в России через 8-10 лет.
Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев отмечал, что в РФ создается корабль "Орел" для полета за пределы низкой околоземной орбиты - к Луне или к Марсу, когда придет время. Первый полет пилотируемого корабля "Орел" без экипажа запланирован на 2024 год с космодрома Восточный.