Борисов: Роскосмос продолжает исследования Марса

"Марс притягивает все космические агентства, все они заинтересованы в марсианских миссиях. Основоположник практической космонавтики Сергей Королев, работая над лунной программой, всегда задумывался о Марсе. Эта планета должна открыть много тайн, которые позволят понять нам, что такое Вселенная и дальний космос. Роскосмос уделяет ее изучению огромное внимание, эту тему мы проводим вместе с коллегами из Академии наук, программа по исследованию Марса будет продолжаться", - заявил Борисов.