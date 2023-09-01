Ученый: кратер от падения «Луны-25» не получит собственное имя

Кратер, оставленный на поверхности Луны российской автоматической станцией «Луна-25», не получит собственного названия, так как он слишком маленький. Об этом заявил РИА Новости заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ) имени Вернадского РАН Евгений Слюта.

19 августа «Роскосмос» заявил о возникновении нештатной ситуации с «Луной-25», которая не позволила станции совершить маневр с заданными параметрами. В результате аппарат столкнулся с поверхностью Луны. В свою очередь NASA опубликовала снимок предполагаемого места крушения «Луны-25», который сделал 24 августа космический аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO).

По словам заведующего лабораторией геохимии Луны и планет ГЕОХИ имени Вернадского РАН Евгения Слюты, кратер диаметром от 5 до 10 метров, образовавшийся на Луне при падении российской станции, слишком маленький, чтобы ему было присвоено название.

«Такие кратеры были обнаружены от падения и других международных космических аппаратов, но настолько маленькие кратеры не называются», - пояснил он.

Ученый уточнил, что самые мелкие кратеры на Луне, которые получили имена, были размерами от нескольких десятков метров. При этом на спутнике Земли все еще есть безымянные кратеры и процесс их именования достаточно долгий.

Для того, чтобы кратер получил имя, ученые предлагают название Международному астрономическому союзу. Там рассмотрение заявки может занять до нескольких лет, пояснил Слюта.