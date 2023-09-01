Ученый: кратер от падения «Луны-25» не получит собственное имя
Кратер, оставленный на поверхности Луны российской автоматической станцией «Луна-25», не получит собственного названия, так как он слишком маленький. Об этом заявил РИА Новости заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ) имени Вернадского РАН Евгений Слюта.
19 августа «Роскосмос» заявил о возникновении нештатной ситуации с «Луной-25», которая не позволила станции совершить маневр с заданными параметрами. В результате аппарат столкнулся с поверхностью Луны. В свою очередь NASA опубликовала снимок предполагаемого места крушения «Луны-25», который сделал 24 августа космический аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO).
По словам заведующего лабораторией геохимии Луны и планет ГЕОХИ имени Вернадского РАН Евгения Слюты, кратер диаметром от 5 до 10 метров, образовавшийся на Луне при падении российской станции, слишком маленький, чтобы ему было присвоено название.
«Такие кратеры были обнаружены от падения и других международных космических аппаратов, но настолько маленькие кратеры не называются», - пояснил он.
Ученый уточнил, что самые мелкие кратеры на Луне, которые получили имена, были размерами от нескольких десятков метров. При этом на спутнике Земли все еще есть безымянные кратеры и процесс их именования достаточно долгий.
Для того, чтобы кратер получил имя, ученые предлагают название Международному астрономическому союзу. Там рассмотрение заявки может занять до нескольких лет, пояснил Слюта.
Однако он не исключил, что в будущем название «Луна-25» может получить 42-километровый кратер Pontecoulant G, в пределах которого упала станция, однако посчитал это маловероятным.