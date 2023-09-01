Глава Роскосмоса прокомментировал неудачу миссии «Луна-25»

Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что потеря автоматической станции «Луна-25» — это не повод прекращать освоение естественного спутника Земли, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что лунная миссия безусловно будет продолжена.

По мнению Борисова, из таких ситуаций необходимо всегда делать выводы, чтобы затем добиться результата.

«Я встречался с разработчиками системы, НПО Лавочкина, они занимаются разработкой лунных миссий. Молодой коллектив, ребята расстроены, но они горят желанием повторить эту миссию. Мы сделаем все возможное», — сказал он.

Борисов отметил, что в науке нельзя останавливаться, указав, что «тем важнее победа, когда она достигается».

«Этот путь тяжелый и долгий. За ними пойдут «Луна-26», «Луна-27». Эти знания нам необходимы для будущих полетов в дальний космос. Пусть эта неудача не расслабляет разработчиков, мы добьемся успехов», — считает глава Роскосмоса.