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В «Роскосмосе» заявили, что «нельзя опускать руки» после неудачи миссии «Луна-25»

Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что потеря автоматической станции «Луна-25» — это не повод прекращать освоение естественного спутника Земли, передает ТАСС.

Глава Роскосмоса прокомментировал неудачу миссии «Луна-25»
© РИА Новости

Он подчеркнул, что лунная миссия безусловно будет продолжена.

По мнению Борисова, из таких ситуаций необходимо всегда делать выводы, чтобы затем добиться результата.

«Я встречался с разработчиками системы, НПО Лавочкина, они занимаются разработкой лунных миссий. Молодой коллектив, ребята расстроены, но они горят желанием повторить эту миссию. Мы сделаем все возможное», — сказал он.

Борисов отметил, что в науке нельзя останавливаться, указав, что «тем важнее победа, когда она достигается».

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«Этот путь тяжелый и долгий. За ними пойдут «Луна-26», «Луна-27». Эти знания нам необходимы для будущих полетов в дальний космос. Пусть эта неудача не расслабляет разработчиков, мы добьемся успехов», — считает глава Роскосмоса.

29 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами призвал не отчаиваться из-за неудачи миссии станции «Луна-25».

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