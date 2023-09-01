В России создали прозрачную защиту для солнечных батарей спутников

Ученые московского Университета науки и технологий МИСИС создали прозрачное износостойкое покрытие из тантала, кремния и азота (Ta-Si-N) для защиты солнечных батарей космических аппаратов и оптических устройств в авиации. Оно позволит сохранить технику при столкновении с космическим мусором и микрометеоритами, сообщили «Газете.ру» в пресс-службе вуза.

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Как отметили исследователи, солнечные батареи орбитальной техники обычно закрыты лишь тонкими стеклами и уязвимы перед ударами обломков. Состав Ta-Si-N пропускает до 90% солнечного света и способен защитить фотоэлектрические элементы, иллюминаторы и другие хрупкие детали.