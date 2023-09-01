Одна из первых AR-гарнитур Magic Leap перестанет получать обновления

Компания Magic Leap объявила о том, что гарнитуры дополненной реальности (AR) Magic Leap 1 больше не будут получать обновлений после 31 декабря 2024 года, поддержка устройств также прекратится. Гарнитура Magic Leap 1 была выпущена в 2018 году как одна из первых «прозрачных» AR-гарнитур, доступных потребителям.

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Она была известна благодаря привязанному к поясу вычислительному блоку и поставлялась с одним отслеживаемым контроллером, позже была добавлена поддержка отслеживания рук. Контент для гарнитуры включал такие функции, как чат, веб-браузер, приложение Wayfair для визуализации мебели, а также две игры от Insomniac Games и др.

Однако Magic Leap 1 столкнулась с проблемами, среди которых высокая цена (2300 долларов) и ограниченное поле зрения по сравнению с VR-гарнитурами. Кроме того, устройство не подходило для использования на открытом воздухе. Продажи оказались значительно ниже первоначальных ожиданий: за первые шесть месяцев было продано всего около 6 000 устройств, несмотря на то, что генеральный директор компании изначально планировал продать более миллиона устройств за первый год.