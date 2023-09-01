В Индии запущен обратный отсчет до старта миссии по изучению Солнца

Индийская организация космических исследований запустила сегодня обратный отсчет до старта солнечной миссии Aditya-L1. Об этом пишет РИА Новости.

«Обратный отсчет продолжительностью 23 часа 40 минут, который приведет к запуску в 11:50 (9.20 мск) 2 сентября 2023 г., начался сегодня в 12:10 по местному времени», - заявила организация в соцсети X (бывший Twitter).

Задачей индийской миссии станет изучение солнечной активности с орбиты, находящейся в точке Лагранжа L1, где силы гравитационного притяжения Земли и Солнца равны. Расположение именно в этой точке позволит Aditya-L1 с помощью приборов для наблюдения за фотосферой, хромосферой и самыми внешними слоями Солнца вести постоянный мониторинг, не отвлекаясь на затмения.

Ученые рассчитывают, что миссия соберет информацию для понимания проблемы нагрева короны Солнца, выброса корональной массы, активности перед вспышкой и ее характеристик.