AnTuTu назвал самые мощные смартфоны августа

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали августовский рейтинг производительности смартфонов под управлением операционной системы Android.

Самым мощным флагманским смартфоном августа был признан OnePlus Ace 2 Pro, средний балл которого в AnTuTu 10 составил 1,64 млн. За ним следуют iQOO 11S (1,64 млн) и Nubia Red Magic 8S Pro+ (1,63 млн).

В топ также попали iQOO 11 Pro, Vivo X90 Pro+, OnePlus 11, Realme GT5, iQOO 11, Vivo X Fold2 и Oppo Find X6 Pro. Все флагманские смартфоны, попавшие в десятку лучших в августе, построены на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 2.

Первое и второе места среднебюджетного рейтинга AnTuTu в последний месяц лета заняли смартфоны Redmi Note 12 Turbo (1,14 млн) и Realme GT Neo5 SE (1,14 млн), за производительность которых отвечает Snapdragon 7+ Gen 2.