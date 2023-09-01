AnTuTu назвал самые мощные смартфоны августа
Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали августовский рейтинг производительности смартфонов под управлением операционной системы Android.
Самым мощным флагманским смартфоном августа был признан OnePlus Ace 2 Pro, средний балл которого в AnTuTu 10 составил 1,64 млн. За ним следуют iQOO 11S (1,64 млн) и Nubia Red Magic 8S Pro+ (1,63 млн).
В топ также попали iQOO 11 Pro, Vivo X90 Pro+, OnePlus 11, Realme GT5, iQOO 11, Vivo X Fold2 и Oppo Find X6 Pro. Все флагманские смартфоны, попавшие в десятку лучших в августе, построены на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 2.
Первое и второе места среднебюджетного рейтинга AnTuTu в последний месяц лета заняли смартфоны Redmi Note 12 Turbo (1,14 млн) и Realme GT Neo5 SE (1,14 млн), за производительность которых отвечает Snapdragon 7+ Gen 2.
Остальные смартфоны этой категории имеют чипы MediaTek 8100 и 8200 . С третьего по пятое места расположились iQOO Neo7 SE (949 тыс.) и Vivo S17 Pro (944 тыс.) и Oppo Reno10 Pro 5G (924 тыс.). За ними следуют Redmi Note 12T Pro, Redmi K60E, Xiaomi Civi, а также OnePlus Ace Racing и базовый Ace.