HONOR показал концепт складного смартфона-клатча

Президент HONOR Джордж Чжао представил совместный проект компании с журналом Time. Это модный складной смартфон в формате кошелька HONOR V Purse. Что самое интересное, он всего 9 мм в толщину. Основной упор сделан на кастомизацию, которой есть чем похвастаться.

© HONOR

«Мы спросили себя, что мы можем добавить в наши смартфоны. Так родился HONOR V Purse», – заявил Чжан на презентации устройства.

Его можно носить как клатч, либо наплечную сумочку. Обои интерактивные, то есть отвечают на ваши прикосновения, либо при наклоне устройства. Открывается он кнопкой, словно настоящий клатч

HONOR

По его словам, толщина HONOR V Purse всего 9 мм, «это самый тонкий складной смартфон», – отметил CEO HONOR, – «Он даже тоньше обычных смартфонов. Сложно поверить».

HONOR

По словам Чжана, они разработали серию уникальных заставок для «Always-on» режима совместно с креативным директором мужской одежды Burberry Брэмом Ван Дипеном, современным художником Юнуэна Эспарзу, профессором Китайской академии искусств Юань Юмин и художником Сяо Хуи Ванг.

HONOR

Смартфон для «модников» поддерживает обширную кастомизацию: можно менять ремешки, ставить разнообразные интерактивные обои. Можно даже вывести 3D-изображение с имитацией движение материала, либо с животными, которые также будут реагировать на ваши прикосновения к экрану.