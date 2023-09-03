Витамин C и другие антиоксиданты могут ускорить рост раковой опухоли

Витамин С и другие антиоксиданты оказывают важное влияние на образование новых кровеносных сосудов в раковых опухолях легких, согласно исследованию ученых из Каролинского института в Швеции. Этот открытие приносит новые знания о механизмах развития рака и может иметь важное значение для разработки новых методов лечения.

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Исследователи обнаружили, что антиоксиданты, включая витамины C и E, могут ускорять рост и распространение раковых клеток легких, благодаря стабилизации белка BACH1.

Этот белок активируется при снижении уровня свободных радикалов кислорода, что может происходить при приеме антиоксидантов из пищи или при наличии мутаций в опухолевых клетках. Таким образом, активация BACH1 стимулирует образование новых кровеносных сосудов в раковых опухолях.

Это открытие имеет большое значение, так как показывает, что новые сосуды могут формироваться даже при нормальном уровне кислорода, а не только в условиях гипоксии, которая является известным фактором для ангиогенеза в опухолях. Таким образом, эти результаты могут привести к разработке новых подходов к лечению рака легких, включая использование антиоксидантов в сочетании с другими методами.

Однако, ученые отмечают, что необходимо быть осторожными с употреблением антиоксидантов в больших количествах. Витамины и другие антиоксиданты, содержащиеся в обычной пище, не представляют опасности для большинства людей.