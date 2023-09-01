Sony анонсировала компактный субфлагман Xperia 5 V

Компания Sony анонсировала свой новый флагманский смартфон Xperia 5 V. Новинка отличается компактным корпусом и обновлённой системой камер, в которой отсутствует телеобъектив, но появляется гораздо больший основной датчик.

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Характеристики

Как и предшественник, Sony Xperia 5 V обладает 6,1-дюймовым OLED-экраном с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и соотношением сторон 21:9. Спереди и сзади смартфон покрыт Gorilla Glass Victus 2.

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«Под капотом» установлен процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, а также 8 ГБ оперативной памяти. Объём встроенной памяти достигает 128 ГБ, с возможностью расширения microSD-картами.

На задней панели расположилась двойная основная камера с датчиками:

главный датчик на 52 Мп (эффективная 48 Мп, 1/1,35 дюйма), f/1,35, 2-кратный оптический зум;

сверхширокоугольный сенсор на 12 Мп (1/2,5-дюйма), f/2,5.

Спереди имеется камера для селфи на 12 Мп (1/2,9-дюйма) с апертурой f/1,29.

Ёмкость аккумулятора достигает 5000 мАч. Поддерживается зарядка мощностью 30 Вт. От 0 до 50% смартфон можно зарядить за 30 минут. По бокам смартфона расположены фронтальные стереодинамики. Также есть 3,5 мм аудио-разъём. Размеры: 154×68×8,6 мм, вес – 183 грамм.

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