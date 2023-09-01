Психологи предложили способ создания иммунитета к дезинформации
Международная группа ученых из США и Великобритании предложила метод психологической защиты от недостоверных новостей и манипуляций. Они назвали способ «прививкой», позволяющей создать иммунитет к дезинформации. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Medical Internet Research.
Методика основана на теории предварительной дезинформации, согласно которой знакомство с недостоверными данными и их разоблачением позволяет выработать устойчивость к попыткам подобного обмана в будущем. Чтобы «вакцина» от фейков начала работать, человеку необходимо нужно разобрать некоторое количество примеров информационных манипуляций.
Команда проанализировала итоги 42 экспериментов, в которых участвовали более 40 тыс. человек. Психологи пришли к выводу, что сталкивавшиеся с предварительной дезинформацией люди лучше распознавали обман и попытки управления общественным мнением в материалах СМИ и публикациях в социальных сетях. Разные исследовательские группы получили схожие результаты, что позволило обобщить показания их тестов.