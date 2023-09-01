Психологи предложили способ создания иммунитета к дезинформации

Международная группа ученых из США и Великобритании предложила метод психологической защиты от недостоверных новостей и манипуляций. Они назвали способ «прививкой», позволяющей создать иммунитет к дезинформации. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Medical Internet Research.

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Методика основана на теории предварительной дезинформации, согласно которой знакомство с недостоверными данными и их разоблачением позволяет выработать устойчивость к попыткам подобного обмана в будущем. Чтобы «вакцина» от фейков начала работать, человеку необходимо нужно разобрать некоторое количество примеров информационных манипуляций.