Google удалила пиратские URL из личных сохраненных ссылок пользователей

Google, возможно, зашла в борьбе с пиратством слишком далеко. Помимо удаления соответствующих ссылок из поисковой выдачи, корпорация решила покопаться в личных сохранённых URL пользователей, чтобы удалить пиратские линки и оттуда.

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Как правило, правообладатели, которым нужно убрать пиратский контент, сосредотачивают внимание на поисковой выдаче Google. Соответственно, есть ряд правил, касающихся именно поиска, однако, судя по всему, теперь эти правила распространяются и на личную сохранённую информацию.

Чтобы оценить масштаб, можно вспомнить статистику: за последние несколько лет корпорация удалила семь миллиардов ссылок на ресурсы, нарушающие авторские права.

На днях стало известно о письмах от Google, в которых пользователей уведомляли об удалении ссылок из их личных списков сохранённых URL. Интернет-гигант указывал в качестве причины «нарушение политики».

Anti-Malware.ru

Если кто не в курсе, речь идёт о функциональности, позволяющей сохранять и упорядочивать ссылки. Похожая возможность есть на площадке Pinterest.