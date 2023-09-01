Tecno показала новый смартфон с увеличивающимся дисплеем

Известная своими бюджетными смартфонами компания Tecno продемонстрировала концептуальное устройство Phantom Ultimate, которое умеет изменять размер своего экрана. Об этом сообщает портал GSMArena.

Отмечается, что смартфон со сворачивающимся экраном оснащен специальным механизмом, который позволяет увеличить диагональ дисплея с 6,55 до 7,11 дюйма за 1,3 секунды.

Такая технология не является уникальной — ранее подобные прототипы показывали другие производители, но ни один из них не запустил устройство в массовое производство. Возможно, причиной этого является отсутствие значительного преимущества подобных смартфонов перед складными, которые предлагают более заметную разницу в размере экрана в сложенном и разложенном состояниях.

По словам представителей Tecno, Phantom Ultimate имеет LTPO AMOLED-экран с разрешением 2296х1596 пикселей. Еще одна особенность гаджета заключается в том, что часть экрана в свернутом виде может использоваться для показа времени и уведомлений на задней панели. Толщина устройства составляет 9,93 мм. О других характеристиках и функциях смартфона не сообщается.