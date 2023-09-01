Ученые: 900 тысяч лет назад человечество прошло через «бутылочное горлышко»

Примерно 900 тысяч лет назад человечество прошло через «бутылочное горлышко», когда популяция оказалась на грани полного исчезновения. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science.

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К таким выводам пришли ученые из Китайской академии наук (CAS) И-Сюань Пан и Хайпэн Ли и их коллеги. Они тщательно изучили геномы современного человека и выяснили, что предки человека прошли через популяционное «узкое место» примерно 930 тысяч лет назад. Тогда число размножающихся особей сократилось до 1280.

«Наши предки оказались на волоске от исчезновения, и популяция оставалась такой низкой в течение следующих 100 000 лет или даже больше», - отмечается в статье.

Исследователи считают, что такое резкое сокращение популяции было вызвано серьезными климатическими изменениями, охлаждением как суши, так и морей, известными как «ледниковый период».

При этом с такими выводами согласны не все в научном сообществе. В частности, Джанет Келсо, компьютерный биолог из Института эволюционной антропологии Макса Планка, считает, что генетический сигнал об «узком месте» наиболее силен только у современных африканских популяций, а не у людей, которые живут за пределами Африки.

«Выводы, хотя и интригующие, вероятно, следует воспринимать с некоторой осторожностью», — считает она.