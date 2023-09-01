Ученые воссоздали аромат древнеегипетского бальзама для мумификации

Немецкие ученые из Института геоантропологии Макса Планка воссоздали запах бальзама для мумификации, который использовали в древнем Египте около 3,5 тыс. лет тому назад. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Scientific Reports.

© Газета.Ru

Эксперты изучили вещества, которые использовались для бальзамирования знатной дамы Сентеней, жившей во времена 18-й династии около 1450 года до нашей эры и бывшей кормилицей фараона Аменхотепа II. Команда использовала передовые методы, включая высокотемпературную газовую хроматографию и масс-спектрометрию.

Ученые обнаружили, что состав содержал смесь из пчелиного воска, растительного масла, жиров, битума, смолы лиственницы или другого хвойного дерева, а также смолы фисташкового дерева.

По словам исследователей, анализ показал, что древние египтяне получали часть ингредиентов для бальзамирования из других регионов. Так, смолу лиственницы привозили из Средиземноморья, а смолу фисташкового дерева предположительно доставляли из Юго-Восточной Азии. Это может свидетельствовать о том, что торговые связи между Египтом и Юго-Восточной Азией существовали почти на тысячу лет раньше, чем считалось прежде.