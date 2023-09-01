Google Chrome научился копировать кадры из видеороликов

Google Chrome представил функцию, которая обещает упростить жизнь пользователям.

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Теперь браузер позволяет копировать кадры из видео напрямую, минуя необходимость делать скриншоты. Это решает проблему снижения качества изображения и убирает надоедливую панель управления видео.

Однако реализация этой функции оставляет желать лучшего. Например, на YouTube для доступа к этой опции потребуется два клика правой кнопкой мыши.

Кроме того, сохранить кадр на рабочий стол напрямую не удастся. Функция позволяет вставлять кадры только в определённые текстовые поля, такие как Google Документы или приложение «Заметки» на устройствах Apple.