Microsoft изобрела рюкзак со встроенным ИИ

В эпоху умных устройств Microsoft решила пойти ещё дальше и представила концепт рюкзака с искусственным интеллектом.

Компания подала заявку на соответствующий патент ещё в мае 2023 года, и недавно она была одобрена Управлением по патентам и товарным знакам США.

Этот рюкзак не просто модный аксессуар. Он оснащён камерой, микрофоном, динамиком и сетевым интерфейсом. Рюкзак может распознавать объекты в окружающей среде, выполнять контекстные задачи, получать информацию из облака и взаимодействовать с другими устройствами.

Суть инновации заключается в том, что рюкзак функционирует как ручной цифровой ассистент. Например, стоя перед афишей концерта, вы можете попросить рюкзак добавить напоминание в календарь.