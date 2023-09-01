Lenovo представила консоль, превращающуюся в планшет

Компания Lenovo анонсировала несколько новых гаджетов, среди которых портативная игровая консоль Legion Go. Сообщение об этом появилось на сайте производителя.

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Ключевым отличием Legion Go от других представителей рынка является возможность отсоединять контроллеры TrueStrike, как у Nintendo Switch. Консоль также имеет подставку для ее установки на ровной поверхности, два USB-C порта с поддержкой DisplayPort 1.4 и трекпад.

Устройство при весе в 854 г предлагает 8,8-дюймовый экран с разрешением 2560х1600 пикселей и частотой обновления 144 Гц. За производительность Legion Go отвечает процессор AMD Ryzen Z1 или Z1 Extreme, как в случае с ROG Ally. Консоль также оснащается оперативной памятью LPDDR5X на 16 ГБ, и SSD-накопителем емкостью 256, 512 ГБ или 1 ТБ.

Работает Legion Go под управлением Windows 11 и питается от аккумулятора емкостью 49,2 Вт*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт.

Вместе с консолью Lenovo представила два дополнительных аксессуара: очки дополненной реальности Legion Glasses с microOLED-экранами и наушники-вкладыши Legion E510 7.1 RGB с арматурными излучателями и RGB-подсветкой. Очки можно подключать к различным устройствам на Windows, Android и macOS, а наушники работают по USB-C.