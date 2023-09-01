Раскрыты интересные особенности грядущего флагмана Meizu 21

Компания Meizu готовит к выпуску свою новую флагманскую серию смартфонов — Meizu 21.

Одним из наиболее заметных элементов дизайна новинки станет RGB-световой круг на задней панели. Хотя конкретные функции этого элемента пока не раскрываются, предполагается, что он может менять цвет в зависимости от типа уведомлений.

Серия Meizu 21 будет работать на новейшем процессоре Snapdragon 8 Gen 3, который ожидается в октябре этого года. Кроме того, устройства будут оснащены плоским дисплеем и 50-мегапиксельной основной камерой с оптической стабилизацией.

Версия Pro, по слухам, получит перископическую телекамеру.

По информации источников, Meizu 21 может появиться на рынке раньше своего предшественника, возможно, уже в I квартале 2024 года.