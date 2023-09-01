Зонд NASA заметил новый кратер в месте падения «Луны-25»

Космический аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) сделал снимок нового кратера на поверхности Луны, возникшего, вероятно, после падения российской станции «Луна-25». Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

В организации сравнили фотографии поверхности, сделанные 27 июня 2020 года и 24 августа 2023 года, после столкновения аппарата с поверхностью спутника. На кадрах они обнаружили новый кратер, который имеет около 10 метров в диаметре.

Поскольку кратер находится близко к предполагаемой точке столкновения «Луны-25» с поверхностью спутника, команда LRO решила, что он, скорее всего, является последствием падения аппарата.

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Напомним, что 19 августа «Роскосмос» заявил о возникновении нештатной ситуации с «Луной-25», которая не позволила станции совершить маневр с заданными параметрами. В результате аппарат столкнулся с поверхностью Луны.