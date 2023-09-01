Звонки с незарегистрированных сим-карт начнут блокировать

Вице-спикер Борис Чернышов собирается внести в Госдуму документ с поправками в закон «О связи», предполагающий введение для российских мобильных операторов запрета на пропуск звонков с телефонов, которые не прошли верификацию в их базах данных и госсистемах, передают «Известия».

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В частности, речь идет о единой платформе верификации телефонных вызовов «Антифрод».

Подразумевается, что на федеральных и региональных операторов связи возложат обязанность блокировки любого типа исходящих сигналов с сим-карт, не верифицированных в базах данных и не подтвержденных паспортными данными россиян.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что исходящий звонок или сообщение от абонента с кодом «+7» будет проходить только от номеров, которые зарегистрированы в официальных базах операторов связи и принадлежат физическим и юридическим лицам.

Так, опасные звонки или сообщения не поступят на телефоны потенциальных жертв.