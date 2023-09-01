Интерес к искуственному интелекту обогатил карибский остров

Британская заморская территория в восточной части Карибского моря Ангилья начала получать в разы больше сборов за регистрацию на своем домене .ai, который созвучен с сокращенным обозначением искусственного интеллекта (artificial intelligence, AI), пишет Bloomberg.

© Газета.ru

Управляющий доменом Винс Кейт рассказал агентству, что за последний год число регистраций сайтов, которые заканчиваются на.ai, удвоилось и составило почти 287,5 тыс. По его данным, сбор за регистрацию домена в Ангилье в 2023 году составит от $25 до $30 млн.

Из публичных данных следует, что в 2021 году от регистрации домена.ai Ангилья заработала $7,4 млн, и предполагалось, что в 2023 году она получит около $8,3 млн.

«С 30 ноября [2022-го] здесь все совсем по-другому», — сказал Кейт, подразумевая дату публичного запуска чат-бота ChatGPT.

В публикации говорится, что если сборы за регистрацию доменов превысят $25 млн, то это составит почти четверть от прогнозируемого Минфином Ангильи бюджета в текущем году (порядка $107 млн).

Цена домена может варьироваться, но регистраторы должны платить Ангилье фиксированную цену в $140 за двухлетнюю регистрацию с таким адресом. До середины эта сумма была $120.