Ученые выяснили, как черви зомбируют креветок

Ученые из Университета Брауна в США исследовали молекулярные механизмы, которыми пользуются паразитические черви-трематоды, чтобы превращать креветок в подобие зомби. Для этого паразиты взламывают геном своего носителя.

© Мир 24

Паразиты-трематоды способны размножаться только в кишечнике некоторых видов болотных птиц. В окружающую среду яйца червей попадают через птичий помет. Позже их поедают пасущиеся морские улитки, в организме которых развиваются личинки паразитов. Позже они выползают из улитки и плавают в воде, пока не попадают в жабры креветки-амфипода.

Оказавшись в организме носителя, черви взламывают и подчиняют себе его геном. В результате у креветок активируются гены, отвечающие за окраску, – они становятся ярко-оранжевыми и начинают больше времени проводить на открытом пространстве. Кроме того, у креветок подавляются гены, отвечающие за иммунные реакции. Все эти факторы делают их легкой добычей для птиц.

Ученые считают, что изучение молекулярных механизмов такого рода взаимодействия хозяина и паразита может иметь важные последствия для борьбы с патогенами, в том числе у людей, пишет Molecular Ecology.