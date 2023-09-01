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NASA опубликовало фото кратера, вероятно, образовавшегося после падения "Луны-25"

Орбитальный аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сфотографировал новый кратер на поверхности Луны. Как сообщает NASA в своем заявлении, он мог образоваться после крушения российской автоматической станции "Луна-25".

Зонд NASA заметил новый кратер в месте падения «Луны-25»
© ТАСС/Zuma

Фотография лунной поверхности с новым кратером опубликована на сайте NASA.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с "Луной-25" стартовала с космодрома Восточный в 02:10 мск 11 августа, 12 и 14 августа аппарат совершил две коррекции траектории. Автоматическая станция 16 августа вышла на окололунную орбиту, 19 августа на аппарат был выдан импульс для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты, около 14:57 мск связь с ним прервалась. По предварительным расчетам, "Луна-25" прекратила существование, столкнувшись с поверхностью Луны.

NASA’s Goddard Space Flight Center/ Arizona State University

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Позже гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов сообщил о начале работы аварийной комиссии. Основной причиной крушения "Луны-25", по его словам, является нештатная работа двигательной установки: в ходе коррекции орбиты она проработала 127 секунд вместо запланированных 84.

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