Смену экипажей на МКС отложили в последний момент

Международная космическая станция (МКС) с момента ее запуска в 1998 году является важнейшей платформой для международного сотрудничества в области освоения космоса. Она служит космической лабораторией для проведения научных исследований в различных областях, включая биологию, физику, астрономию и науки о Земле. На МКС живут и работают космонавты и астронавты из разных стран.