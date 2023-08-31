NASA создаст мешок для сбора космического мусора

NASA заключило договор со стартапом TransAstra о создании прототипа надувного мешка для сбора космического мусора на орбите. Стоимость контракта достигла $850 тысяч, а космический аппарат TransAstra Worker Bee будет собирать мусор весом до 50 тысяч тонн, передает SpaceNews.

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Изначально мешок разрабатывали для перехвата астероидов около Земли и для их транспортировки на орбиту Луны. В TransAstra решили, что такая разработка поможет в сборе космического мусора. При этом аппарат имеет два способа захвата объектов — с помощью мешка и жестких манипуляторов.

Также компания ThinkOrbital вместе с TransAstra рассматривает идею создания орбитального завода для переработки космического мусора. Это позволит на 40% снизить время сборки мусора и на 82% сократить траты на топливо.