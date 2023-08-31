Индийский аппарат впервые зафиксировал толчки на Луне

Посадочный модуль миссии «Чандраян-3», возможно, впервые зафиксировал естественные толчки на Луне, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Индийской организации космических исследований (ISRO).

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Посадочный модуль миссии «Чандраян-3» осуществляет измерения вибраций почвы Луны, отметили в пресс-службе.

В ISRO уточнили, что бортовой прибор для измерения сейсмической активности Луны на посадочном модуле является первым на естественном спутнике устройством на основе технологии микроэлектромеханических систем.

По данным организации, 26 августа прибор модуля отреагировал на движение лунохода. Кроме того, он зафиксировал естественное событие - толчки, которые могут свидетельствовать о сейсмоактивности.

«Источник этого события выясняется», - заметили в ISRO.