В работе ChatGPT зафиксирован масштабный сбой

Масштабный сбой был зафиксирован в работе чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, о чем свидетельствуют данные мониторингового портала Downdetector. Жалобы пользователей стали поступать в 16:20 мск, а спустя 30 минут их количество превысило отметку в четыре тысячи.

Судя по всему, проблемы с доступом наблюдаются в США, Канаде и Великобритании. Как пишут сами пользователи в комментариях, при попытке воспользоваться чат-ботом появляется ошибка 1015. Предположительно, разработчики сами ограничили нагрузку на нейросеть для решения проблем.

Ранее сообщалось, что ChatGPT допустил утечку пользовательских данных. Компания-разработчик нейросети OpenAI признала произошедшее, а также отметила, что причиной утечки стала ошибка в работе библиотеки с открытым исходным кодом. Она позволяла некоторым пользователям видеть заголовки из истории чата другого активного пользователя. В частности, могли быть раскрыты имя, фамилия, адрес электронной почты и платежный адрес пользователя.