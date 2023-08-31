Обзорщик перечислил 13 смартфонов с лучшей камерой на лето 2023 года

В одном из выпусков на YouTube-канале Tech Spurt эксперт назвал лучшие на сегодня смартфоны, которые точно порадуют вас своими снимками и видео.

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Pixel 7 & Pixel 7 Pro. У них, кроме отличной камеры, впечатляющая автономность и довольно мощный процессор. Основной объектив у Pixel 7 имеет разрешение 50 МП. Он позволит легко получать в автоматическом режиме качественные фото людей или животных. Pixel 7 и 7 Pro также оснащены 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой. Преимущество Pro-версии перед обычной заключается в наличии у Pixel 7 Pro телеобъектива с пятикратным оптическим зумом. Причём он выдаёт отличные фото даже при слабом освещении. Во время записи видео вы можете переключаться между объективами, а максимальное разрешение у Pixel 7 и 7 Pro - 4К. Есть в обоих смартфонах и макрорежим, но в Pro-версии он имеет автофокусировку.

Phone Arena

Tech Spurt

Tech Spurt

Tech Spurt

Tech Spurt

Tech Spurt

Tech Spurt

Tech Spurt

Tech Spurt

Pixel 7a. Он почти так же хорош в плане фото, как и Pixel 7 и 7 Pro. Основной объектив у него имеет разрешение 64 МП, что позволяет получить качественные снимки. Правда, в солнечный день на фото могут появиться блики. Сверхширокоугольная камера имеет у Pixel 7a разрешение 13 МП, а вот телеобъектива у него нет. Кроме того, смартфон оснащён только 8-кратным цифровым зумом. Видео записывать вы сможете в разрешении до 4К.

The Keyword

Tech Spurt

Tech Spurt

Tech Spurt

Tech Spurt

Tech Spurt

Tech Spurt

iPhone 14 Pro Max. Он оснащён 48-мегапиксельным сенсором с улучшенной оптической стабилизацией. Цвета снимков у него получаются довольно насыщенные, но сами фотографии - чёткие, с большим количеством деталей. В помещении иногда получаются при этом снимки с большим количеством шума и артефактов. Также на iPhone 14 Pro Max есть сверхширик на 12 МП и телефотообъектив на 12 МП. При этом смартфон великолепно справляется с записью видео и вы можете переключаться между всеми тремя объективами во время съёмки.

Shop

Tech Spurt

Tech Spurt

Tech Spurt

Tech Spurt

Tech Spurt

Tech Spurt

Samsung Galaxy S23 Ultra. Производитель установил на этот смартфон 200-мегапиксельный сенсор, который позволяет лучше фотографировать при слабом освещении. В результате вы почти всегда получаете чёткие снимки, даже в сложных условиях. Широкоугольная камера на 12 МП у него хороша, но выдаёт не такие уж качественные фото ночью и вечером. Также вам доступны два телефотообъектива, один из которых работает с 3-кратным оптическим зумом, другой - с 10-кратным. Видео при этом вы сможете записывать в разрешении до 8К.

CNN

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Tech Spurt

Tech Spurt

Tech Spurt

Galaxy S22 Ultra. Основная камера у него имеет 108 МП. Чаще всего она выдаёт красивые фотографии, хотя при слабом освещении они не такие качественные, какими могли бы быть. Также плохо справляется камера со снимками в движении. Но даже в разрешении 4К вас ждёт при этом отличная стабилизация.

ZDNet

Tech Spurt

Tech Spurt

Tech Spurt

Oppo Find X5 Pro. Это устройство отличается отличной автономностью и производительностью, универсальной камерой. Основной датчик имеет разрешение 50 МП с 5-осевой стабилизацией изображения. Также вам доступен телефотообъектив на 13 МП и двукратным оптическим зумом, сверхширик на 50 МП с углом обзора 110 градусов. Нужно сказать, что телевик по сравнению с конкурентами у Oppo Find X5 Pro не особо впечатляет. Видео вам доступно в максимальном разрешении 4К 60 к/с. Последнее здесь - это 32-мегапиксельная фронтальная камера.

Digitaltrends

Tech Spurt

Tech Spurt

Tech Spurt

Vivo X90 Pro. Этот аппарат поддерживает зарядку на 120 Вт и 50 Вт. Приложение камеры у него имеет множество функций, что очень удобно. Фотографии получаются на Vivo X90 Pro довольно контрастными в целом, а ещё смартфон плохо снимает движущиеся объекты. Для портретного режима у Vivo X90 Pro есть специальный датчик на 50 МП с функцией оптической стабилизации изображения. Видео способен записывать смартфон максимум в 8К 24 к/с. Даже при плохом освещении качество видео остаётся хорошим.

Stuff

Tech Spurt

Tech Spurt

Tech Spurt

Huawei P60 Pro. У этого смартфона, к сожалению, нет Google-сервисов и поддержки 5G. Основная камера у него имеет 48 МП и поддерживает оптическую стабилизацию изображения. Этот аппарат также может похвастаться объективом с регулируемой диафрагмой. Кроме того, у него выдающееся качество снимков в режиме HDR. При слабом освещении появляется на фото зернистость и шум, но всё равно они по сравнению с фото конкурентов очень неплохие. Сверхширик на 13 МП здесь довольно стандартный, а телефотообъектив на 48 МП имеет оптическую стабилизацию изображения. Поддерживает Huawei P60 Pro запись видео максимум в 4К, даже на фронтальную камеру.

Notebook Check

Tech Spurt

Tech Spurt

Tech Spurt

Xiaomi 13 Pro. Смартфон оснащён процессором Snapdragon 8+ Gen 2. На основную камеру у вас будут получаться при этом чёткие и качественные снимки даже при плохом освещении. Благодаря 50-мегапиксельному телефотообъективу с 3,2-кратным оптическим зумом вы сможете без проблем приближать объекты и получать довольно детализированные фото. Цифровой зум у смартфона 100-кратный. Помимо этого, вам доступна великолепная сверхширокоугольная камера на 50 МП с углом обзора 115 градусов. Записывать видео вы сможете максимум в 8К, и даже в этом режиме стабилизация будет хорошей. Правда, селфи-камера снимает видео только в Full HD.

Trash Expert

Tech Spurt

Tech Spurt

Tech Spurt

Xiaomi 13 Ultra. Оснащён телефон 50-мегапиксельной основной камерой с гипероптической стабилизацией изображения. Это позволяет улучшить качество снимков. Также Ultra-версия имеет двойную диафрагму: вы можете переключаться между F1,9 и F4,0. Даже со съёмкой движущихся объектов справляется этот смартфон великолепно, и при сильном приближении вы всё равно получаете чёткие снимки. К тому же Xiaomi 13 Ultra предалагает 120-кратный зум, который превосходит даже 100-кратный у Samsung. Видеосъёмка на основную камеру вам доступна в разрешении до 8К 24 к/с, а на фронтальную - до 1080p.

Notebook Check

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Tech Spurt

Tech Spurt

Sony Xperia 1 V. Смартфон имеет основной объектив на 52 МП. Кроме того, приложение камеры у Sony выглядит очень странно и непривычно для тех, кто пользовался до этого Samsung или iPhone. Но когда вы разберётесь в нём, вы сможете настраивать вручную баланс белого и другие параметры. Цветопередача в автоматическом режиме естественная, то есть насыщенных снимков ждать не стоит. Сверхширик на 16 МП у Sony Xperia 1 V хорош, но не так стабилен, как основной сенсор. Также вы сможете приближать объекты в 15,6 раз, а съёмка видео доступна максимум в разрешении 4К.

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Honor Magic 5 Pro. У него впечатляющая производительность благодаря процессору Snapdragon 8 Gen 2. Основной объектив Magic 5 Pro имеет разрешение 50 МП и может легко захватывать движущиеся объекты. Особенно впечатлил ведущего портретный режим. Кроме того, у смартфона есть сверхширик на 50 МП и телефотообъектив на 50 МП. Нужно сказать, что качество фото со сверхширокоугольного объектива у Honor Magic 5 Pro действительно высокое. Телевик вам даст возможность приблизить объект в 3,5 раза (оптический зум) и в 100 раз (цифровой). Видео вы сможете снимать максимум в разрешении 4К.

Tech Spurt

Tech Spurt

Tech Spurt