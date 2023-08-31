Обзорщик перечислил 13 смартфонов с лучшей камерой на лето 2023 года
В одном из выпусков на YouTube-канале Tech Spurt эксперт назвал лучшие на сегодня смартфоны, которые точно порадуют вас своими снимками и видео.
Pixel 7 & Pixel 7 Pro. У них, кроме отличной камеры, впечатляющая автономность и довольно мощный процессор. Основной объектив у Pixel 7 имеет разрешение 50 МП. Он позволит легко получать в автоматическом режиме качественные фото людей или животных. Pixel 7 и 7 Pro также оснащены 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой. Преимущество Pro-версии перед обычной заключается в наличии у Pixel 7 Pro телеобъектива с пятикратным оптическим зумом. Причём он выдаёт отличные фото даже при слабом освещении. Во время записи видео вы можете переключаться между объективами, а максимальное разрешение у Pixel 7 и 7 Pro - 4К. Есть в обоих смартфонах и макрорежим, но в Pro-версии он имеет автофокусировку.
Pixel 7a. Он почти так же хорош в плане фото, как и Pixel 7 и 7 Pro. Основной объектив у него имеет разрешение 64 МП, что позволяет получить качественные снимки. Правда, в солнечный день на фото могут появиться блики. Сверхширокоугольная камера имеет у Pixel 7a разрешение 13 МП, а вот телеобъектива у него нет. Кроме того, смартфон оснащён только 8-кратным цифровым зумом. Видео записывать вы сможете в разрешении до 4К.
iPhone 14 Pro Max. Он оснащён 48-мегапиксельным сенсором с улучшенной оптической стабилизацией. Цвета снимков у него получаются довольно насыщенные, но сами фотографии - чёткие, с большим количеством деталей. В помещении иногда получаются при этом снимки с большим количеством шума и артефактов. Также на iPhone 14 Pro Max есть сверхширик на 12 МП и телефотообъектив на 12 МП. При этом смартфон великолепно справляется с записью видео и вы можете переключаться между всеми тремя объективами во время съёмки.
Samsung Galaxy S23 Ultra. Производитель установил на этот смартфон 200-мегапиксельный сенсор, который позволяет лучше фотографировать при слабом освещении. В результате вы почти всегда получаете чёткие снимки, даже в сложных условиях. Широкоугольная камера на 12 МП у него хороша, но выдаёт не такие уж качественные фото ночью и вечером. Также вам доступны два телефотообъектива, один из которых работает с 3-кратным оптическим зумом, другой - с 10-кратным. Видео при этом вы сможете записывать в разрешении до 8К.
Galaxy S22 Ultra. Основная камера у него имеет 108 МП. Чаще всего она выдаёт красивые фотографии, хотя при слабом освещении они не такие качественные, какими могли бы быть. Также плохо справляется камера со снимками в движении. Но даже в разрешении 4К вас ждёт при этом отличная стабилизация.
Oppo Find X5 Pro. Это устройство отличается отличной автономностью и производительностью, универсальной камерой. Основной датчик имеет разрешение 50 МП с 5-осевой стабилизацией изображения. Также вам доступен телефотообъектив на 13 МП и двукратным оптическим зумом, сверхширик на 50 МП с углом обзора 110 градусов. Нужно сказать, что телевик по сравнению с конкурентами у Oppo Find X5 Pro не особо впечатляет. Видео вам доступно в максимальном разрешении 4К 60 к/с. Последнее здесь - это 32-мегапиксельная фронтальная камера.
Vivo X90 Pro. Этот аппарат поддерживает зарядку на 120 Вт и 50 Вт. Приложение камеры у него имеет множество функций, что очень удобно. Фотографии получаются на Vivo X90 Pro довольно контрастными в целом, а ещё смартфон плохо снимает движущиеся объекты. Для портретного режима у Vivo X90 Pro есть специальный датчик на 50 МП с функцией оптической стабилизации изображения. Видео способен записывать смартфон максимум в 8К 24 к/с. Даже при плохом освещении качество видео остаётся хорошим.
Huawei P60 Pro. У этого смартфона, к сожалению, нет Google-сервисов и поддержки 5G. Основная камера у него имеет 48 МП и поддерживает оптическую стабилизацию изображения. Этот аппарат также может похвастаться объективом с регулируемой диафрагмой. Кроме того, у него выдающееся качество снимков в режиме HDR. При слабом освещении появляется на фото зернистость и шум, но всё равно они по сравнению с фото конкурентов очень неплохие. Сверхширик на 13 МП здесь довольно стандартный, а телефотообъектив на 48 МП имеет оптическую стабилизацию изображения. Поддерживает Huawei P60 Pro запись видео максимум в 4К, даже на фронтальную камеру.
Xiaomi 13 Pro. Смартфон оснащён процессором Snapdragon 8+ Gen 2. На основную камеру у вас будут получаться при этом чёткие и качественные снимки даже при плохом освещении. Благодаря 50-мегапиксельному телефотообъективу с 3,2-кратным оптическим зумом вы сможете без проблем приближать объекты и получать довольно детализированные фото. Цифровой зум у смартфона 100-кратный. Помимо этого, вам доступна великолепная сверхширокоугольная камера на 50 МП с углом обзора 115 градусов. Записывать видео вы сможете максимум в 8К, и даже в этом режиме стабилизация будет хорошей. Правда, селфи-камера снимает видео только в Full HD.
Xiaomi 13 Ultra. Оснащён телефон 50-мегапиксельной основной камерой с гипероптической стабилизацией изображения. Это позволяет улучшить качество снимков. Также Ultra-версия имеет двойную диафрагму: вы можете переключаться между F1,9 и F4,0. Даже со съёмкой движущихся объектов справляется этот смартфон великолепно, и при сильном приближении вы всё равно получаете чёткие снимки. К тому же Xiaomi 13 Ultra предалагает 120-кратный зум, который превосходит даже 100-кратный у Samsung. Видеосъёмка на основную камеру вам доступна в разрешении до 8К 24 к/с, а на фронтальную - до 1080p.
Sony Xperia 1 V. Смартфон имеет основной объектив на 52 МП. Кроме того, приложение камеры у Sony выглядит очень странно и непривычно для тех, кто пользовался до этого Samsung или iPhone. Но когда вы разберётесь в нём, вы сможете настраивать вручную баланс белого и другие параметры. Цветопередача в автоматическом режиме естественная, то есть насыщенных снимков ждать не стоит. Сверхширик на 16 МП у Sony Xperia 1 V хорош, но не так стабилен, как основной сенсор. Также вы сможете приближать объекты в 15,6 раз, а съёмка видео доступна максимум в разрешении 4К.
Honor Magic 5 Pro. У него впечатляющая производительность благодаря процессору Snapdragon 8 Gen 2. Основной объектив Magic 5 Pro имеет разрешение 50 МП и может легко захватывать движущиеся объекты. Особенно впечатлил ведущего портретный режим. Кроме того, у смартфона есть сверхширик на 50 МП и телефотообъектив на 50 МП. Нужно сказать, что качество фото со сверхширокоугольного объектива у Honor Magic 5 Pro действительно высокое. Телевик вам даст возможность приблизить объект в 3,5 раза (оптический зум) и в 100 раз (цифровой). Видео вы сможете снимать максимум в разрешении 4К.