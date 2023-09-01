Zotac представила компьютер в форм-факторе рюкзака

В прошлом году на выставке Computex 2022 компания Zotac анонсировала Zotac VR Go 4.0 – компактный компьютер, спрятанный в рюкзаке. Теперь компания представила новую модель с таким же названием Zotac VR Go 4.0 (2023).

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Характеристики

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Zotac VR Go 4.0 (2023) по-прежнему поставляется с тем же 8-ядерным процессором Intel Core i7-11800H. Основное различие между моделями 2022 и 2023 годов заключается в понижении графики при переходе от RTX A4500 к графическому процессору RTX A2000 с 8 ГБ памяти GDDR6.

Кроме того, компьютер оснащен 16 ГБ памяти DDR4 (с возможностью расширения до 32 ГБ) и твердотельным накопителем M.2 ёмкостью 512 ГБ. Для тех, кому требуется дополнительное хранилище, есть 2,5-дюймовый отсек для SSD или жесткого диска, а также устройство для чтения компакт-дисков 3-в-1.

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VR Go 4.0 обладает адаптером Intel AX1650, поддерживающим Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, одним портом GbE, одним разъёмом USB 3.1 Type-C, двумя выходами дисплея (один DisplayPort, один HDMI), шестью USB 3.1 и портом USB 3.0 Type-A и 3,5 мм аудио-разъёмом.

У компьютера есть два слота для батарей емкостью по 6000 мАч каждая (итого 12 000 мАч). От одного заряда двух аккумуляторов Zotac VR Go 4.0 обеспечивает до 50 минут автономной работы при работе с рабочими нагрузками AR/VR без подзарядки, а его конструкция позволяет заменять батарею на ходу (батарейки продаются отдельно, зарядное устройство входит в комплект).

Вес ПК составляет 4,5 кг. В качестве ОС используется Windows 11 Pro.

Зачем это нужно

Zotac подчеркивает, что их компьютер-рюкзак является идеальным решением для использования в AR-залах, где создается погружающая атмосфера дополненной реальности. Необычный форм-фактор предоставляет пользователям свободу движений и лишает их ограничений, связанных с длиной кабеля.

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Тем не менее, данное устройство также может успешно применяться дома в качестве обычного ПК. Корпус в виде рюкзака представляет собой дополнительную функциональность, которая может оказаться полезной, например, при перемещении или переезде.

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