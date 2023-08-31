Ученые назвали причину появления радиоактивных кабанов в Европе

Немецкие ученые провели исследования образцов мяса диких кабанов из 11 округов Баварии. Доклад группы опубликован в Environmental Science & Technology, пишет РИА «Новости».

Европейские ученые на протяжении многих лет предполагали, что появление радиации в телах животных связано с аварией на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

В ходе исследования специалисты изучили 48 образцов мяса животных. Им удалось выяснить, что высокая концентрация радионуклидов в образцах связано с испытаниями ядерного оружия, проведенными Францией и Великобританией в 50-60-е годы XX века.

Исследователи заметили, что 60-летний и 70-летний радиоцезий, образовавшийся после испытаний ядерного оружия, способствует заражению диких животных, в особенности кабанов.