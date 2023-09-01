В Солнечной системе заподозрили наличие «второй Земли»

В Солнечной системе может существовать еще одна планета, похожая на Землю. Но она вращается так далеко от Солнца, что ее пока не смогли обнаружить. Такую теорию высказали японские ученые, проанализировав орбиты транснептуновых объектов (космических тел, вращающихся за орбитой Нептуна, также обозначаемых как ТНО).

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Транснептуновые объекты, входящие в пояс Койпера, представляют собой множество карликовых планет и ледяных скал. В последние годы благодаря современным телескопам ученые смогли идентифицировать большое количество таких тел, но многие еще остаются неизвестными.

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Самый отдаленный ТНО расположен на расстоянии 132 астрономических единиц от Солнца. Одна а.е. равна среднему расстоянию между Солнцем и Землей. Между Солнцем и Нептуном – 30 а.е., между Солнцем и Плутоном – 40 единиц.

Наблюдения показали, что некоторые ТНО собираются в группы и движутся вместе по наклонным орбитам. Ученые предположили, что на них воздействует гравитация какого-то невидимого, но весьма крупного объекта. Так появилась теория о Девятой планете.

Авторы нового исследования предположили, что эта планета не более чем в три раза превышает массу Земли и находится на расстоянии не более 500 а.е. от Солнца. Компьютерное моделирование показало, что такой объект лучше всего объясняет три особенности пояса Койпера: популяцию ТНО с орбитами, находящимися за пределами гравитационного влияния Нептуна, популяцию объектов с большим наклоном и существование экстремальных тел со своеобразными орбитами.

«Эта землеподобная планета имела бы массу, в 1,5-3 раза превышающую массу Земли, орбиту, самая удаленная точка от Солнца которой составляла бы от 250 до 500 астрономических единиц, и наклон в 30 градусов, соответствующий плоскости Солнечной системы», – пояснили ученые.

Авторы выразили надежду, что эту планету удастся обнаружить с помощью усовершенствованных научных методов и приборов, сообщает The Astronomical Journal.