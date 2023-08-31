Зафиксирован выброс на Солнце, угрожающий атмосфере Марса

Астрономы зафиксировали мощный выброс плазмы из солнечной короны, который вызовет полярные сияния на Марсе и может разрушить часть атмосферы красной планеты. Об этом сообщает Spaceweather.

Согласно данным околоземных спутников, взрыв на Солнце произошел 26 августа. Ученые определили его как вспышку М-класса — второго по мощности типа солнечного извержения. По расчетам NASA , плазменное облако достигнет Марса 1 сентября.

Солнечная буря не угрожает Земле, однако представляет угрозу тонкой марсианской атмосфере, которая содержит примерно в 100 раз меньше газа по сравнению с земной. Кроме того, у Марса нет собственной магнитосферы из-за отсутствия геологических процессов в ядре. Однако астрономы уточняют, что выброс повредит сравнительно небольшую часть атмосферы соседней планеты.