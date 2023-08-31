$95.93+0.22104.45+0.97

Есть ли смысл покупать iPhone в 2023 году

Скоро выйдет iPhone 15, но стоит ли на него тратиться? Ведь у него есть много конкурентов на базе Android.

Есть ли смысл покупать iPhone в 2023 году
© Ferra.ru

Чтобы понять, стоит ли покупать iPhone, нужно исходить из собственных потребностей. Вот несколько важных для смартфона параметров.

Камера. Сейчас на первых местах по качеству фотографий находятся Huawei P60 Pro и Oppo Find x6. Правда, iPhone позволяют снимать в формате HEIC, но детализация в нём снижена.

Производительность. С точки зрения работы с операционной системой любой флагман на Android будет не хуже iPhone. Что касается игр, то смартфон Apple способен запустить любую игру в высоком разрешении и без подтормаживаний. Поэтому для геймеров больше подойдёт iPhone.

Photoby.ru

Экосистема. Безусловно, в этом плане iPhone во многом превосходит любые устройства на Android.

Дизайн. Кардинально внешний вид смартфонов Apple не меняется уже года три. Единственное - вы можете выбрать себе цвет корпуса.

Разъём. У iPhone 15 будет разъём USB-C. Правда, для обычных моделей это будет USB 2.0.

Главные новости
Больше новостей
Ferra.ru: главные новости