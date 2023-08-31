Есть ли смысл покупать iPhone в 2023 году

Скоро выйдет iPhone 15, но стоит ли на него тратиться? Ведь у него есть много конкурентов на базе Android.

Чтобы понять, стоит ли покупать iPhone, нужно исходить из собственных потребностей. Вот несколько важных для смартфона параметров.

Камера. Сейчас на первых местах по качеству фотографий находятся Huawei P60 Pro и Oppo Find x6. Правда, iPhone позволяют снимать в формате HEIC, но детализация в нём снижена.

Производительность. С точки зрения работы с операционной системой любой флагман на Android будет не хуже iPhone. Что касается игр, то смартфон Apple способен запустить любую игру в высоком разрешении и без подтормаживаний. Поэтому для геймеров больше подойдёт iPhone.

Photoby.ru

Экосистема. Безусловно, в этом плане iPhone во многом превосходит любые устройства на Android.

Дизайн. Кардинально внешний вид смартфонов Apple не меняется уже года три. Единственное - вы можете выбрать себе цвет корпуса.