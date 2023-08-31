Dolby научила колонки автоматически настраивать звук под планировку комнаты

Но FlexConnect не просто усиливает центральный канал - она настраивает звук для каждой колонки, даже для тех, которые находятся внутри телевизора. Например, если колонки расположены в передней части комнаты, телевизор может сосредоточиться на диалоге, в то время как внешние колонки будут обрабатывать остальную часть передней звуковой сцены.