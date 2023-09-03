Болотное масло и кислый мамонт: как древние люди хранили пищу

Сейчас ни один дом не обходится без холодильника, но, на самом деле, люди тысячелетиями охлаждали пищу — просто раньше для этого использовались гораздо более примитивные инструменты. Портал livescience.com рассказал, как древние люди консервировали свою добычу.

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В 2015 году два фермера из американского штата Мичиган наткнулись на неожиданную находку: тазовую кость мамонта. Более 11 000 лет назад на территории Северной Америки обитали целые стада мамонтов, но для племен охотников-собирателей подобная добыча была большой редкостью. Охота на мамонта — крайне опасное мероприятие, поэтому древние люди хотели сохранить останки животных как можно дольше. И для этой цели некоторые племена начали использовать небольшие заводи.

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По мнению палеонтологов, природные заводи были отличным способом хранения пищи, потому что альтернатив, на самом деле, немного. Другие хищники и падальщики никогда не против полакомиться бесхозным мясом, и вода скрывала запах от желающих. Охотники специально раскладывали добычу по маленьким, неглубоким заводям, однако секрет консервации мяса заключается в бактериях, которые живут в воде.

Микроорганизмы Lactobacilli вырабатывают молочную кислоту — химический субпродукт анаэробного дыхания. Бактерии колонизируют мясо, и молочная кислота сохраняет мышечную массу. Помимо этого, низкая температура и низкое содержание кислорода в заводях также способствует консервации.

Из-за этого специалисты полагают, что охотники на мамонтов выходили на промысел осенью. Убитые животные разделывались прямо на месте, после чего большие куски помещались в заводи: это позволяло сохранять их в съедобном состоянии вплоть до следующего лета. По крайней мере, именно на такой результат намекают эксперименты с мясом разных животных — от оленины до конины. Приготовление туш на огне нейтрализует вредоносные бактерии, которые могли колонизировать мясо за время хранения. Кроме того, молочная кислота размягчает мясо и придает ему специфический аромат — не отвратительный, но весьма сильный.