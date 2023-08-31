Apple может прекратить поддержку клиентов в социальных сетях

По данным анонимных источников MacRumors, компания Apple намерена прекратить оказание помощи клиентам через X (бывший Twitter), YouTube и некоторые форумы самой Apple. Речь идет о прекращении деятельности консультантов по поддержке в социальных сетях, что затронет более 150 сотрудников.

С 1 октября Apple будет перенаправлять пользователей, обращающихся за помощью в X, на другие каналы и прекратит оказывать помощь пользователям в комментариях на YouTube на своем канале Apple Support.

Причина изменений не уточняется, но это может быть мера по сокращению расходов после повышения цены на API X в начале этого года. Как вариант, под сомнение может быть поставлена эффективность использования социальных сетей для технической поддержки.