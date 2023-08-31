Изменение климата способствует резким переходам от засухи к ливням

Ученые Техасского университета в Остине показали, что изменение климата способствует резким переходам от сильной засухи к проливным дождям. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Earth & Environment.

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Специалисты проанализировали метеорологические и гидрологические данные в глобальном масштабе за последние четыре десятилетия и обнаружили, что внезапные переходы от одного типа экстремальной погоды к другому становятся все более частыми в таких регионах, как восточная часть Северной Америки, Европа, Восточная Азия, Юго-Восточная Азия, Южная Австралия, Южная Африка и южная часть Южной Америки.

Вероятность внезапного перехода от засухи к опасным ливням увеличивалась примерно от четверти процента до процента в год в период от 1980 по 2020 годы в зависимости от местоположения. Основным фактором, который способствует этому, являются петли обратной связи на суше.

Во время сильной засухи во влажных регионах испарение воды из почвы и растений ускоряется, выбрасывая осадки в воздух и создавая источник влаги для выпадения обильных осадков. Кроме того, жаркая погода и низкое давление создают градиент давления, который притягивает влагу из других областей, таких как океан.