Обнаружен теплый юпитер с рекордно долгой орбитой

Ученые Университета Нью-Мексико и Массачусетского технологического института обнаружили и подтвердили существование двух долгопериодических экзопланет, при этом одна из них имеет самый большой период вращения, который когда-либо обнаруживался космическим телескопом TESS. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal Letters.

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Две долгопериодические планеты-гиганты обращаются вокруг TOI-4600 звезды-карлика спектрального класса К (оранжевые звезды) и принадлежат к классу планет, известных как теплые юпитеры. Планеты этого класса обычно имеют орбитальный период 10-200 дней и в шесть раз превышают радиус Земли. Период TOI-4600 b составляет 82,69 дня, или почти три месяца, и период TOI-4600 c — рекордные 482,82 дня, или 16 месяцев.

Радиус TOI-4600 b примерно в семь раз превышает радиус Земли и занимает промежуточное положение между радиусами Нептуна и Сатурна. Ее температура достигает 76 градусов Цельсия. Вторая планета имеет радиус примерно в девять с половиной раз больше радиуса Земли, то есть по размеру она похожа на Сатурн. Ее температура достигает -78 градусов Цельсия, что делает ее одной из самых холодных планет, обнаруженных TESS.