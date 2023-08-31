В Play Market нашли поддельное приложение Telegram

В Google Play Market обнаружены вирусные приложения, замаскированные под настоящие платформы Signal и Telegram, способные извлекать сообщения и конфиденциальные данные из учетных записей пользователей.

Одно из таких приложений под названием Signal Plus Messenger было доступно в течение девяти месяцев и имело около 100 загрузок, после чего было удалено компанией Google в апреле 2023 года. Вредоносные приложения были также обнаружены в магазине приложений Samsung.

В этих приложениях содержался инструмент шпионажа BadBazaar, связанный со связанной с Китаем хакерской группировкой.

К счастью, оба приложения были удалены с платформ.