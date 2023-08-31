Google внезапно закрыла выгодную пользователям подписку Pixel Pass

Программа подписки Google Pixel Pass, представленная в октябре 2021 года вместе с серией смартфонов Pixel 6, внезапно прекращает свое существование. Программа, предлагавшая пакет услуг, защиту устройств и их обновление за ежемесячную плату, была прекращена для новых и старых подписок.

Существующие подписчики получили электронные письма с разъяснением изменений. Хотя клиенты не потеряют привилегий, за которые они уже заплатили, их разочарование вызвано утратой некоторых преимуществ, таких как прежние тарифы и пакетные услуги. Несмотря на первоначальное обещание регулярно обновлять устройства, компания подтвердила, что эта функция не будет реализована ни для одного абонента. Вместо этого Google предлагает активным подписчикам бонус в размере 100 долларов на покупку нового смартфона.