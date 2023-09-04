Насколько длинными бывают молнии: отвечают ученые
По статистике, молнии бьют Землю до 1,4 млрд раз за год — примерно 44 раза каждую секунду. Кроме того, разряды молнии крайне важны для жизни планеты. Они поддерживают электрический баланс, помогают растениям и потенциально очищают атмосферу от загрязнителей. Но некоторые молнии получаются гораздо больше других. Портал livescience.com разобрался в том, насколько длинными бывают молниями.
Из-за чего появляются молнии
Молния появляется в штормовых облаках, когда в двух регионах облака возникают мощные, но противоположные по полярности заряды электричества — сама вспышка очерчивает границу, где электрические силы достигают максимума. Напряжение постепенно повышается, и в какой-то момент молекулы воздуха больше не могут сдерживать поток электричества. Специалисты полагают, что это происходит из-за ускорения «свободных» электронов в результате накопления мощности.
Рано или поздно результатом этого ускорения становится горячий канал в воздухе, который выполняет роль провода. Он движется в направлении от позитивного и негативного заряда, но рано или поздно соединяет их — и мы видим вспышку молнии. Но иногда в нижнем регионе облака, которое обычно генерирует позитивный заряд, не сразу накапливается нужный объем энергии. Поэтому молния продолжает расти в размерах, дотягиваясь до земли.
От чего зависит длина молнии
Ученые уже много лет пытаются выяснить, какие факторы ограничивают размеры молний. Если говорить о вертикали, то длина молнии зависит от высоты штормового облака или расстояния до земли — максимум 20 километров. Однако горизонтальные размеры бывают другими, т.к. широкие системы облаков обеспечивают совсем другие условия.
Например, в 1956 году метеоролог из Техаса зафиксировал вспышку молнии длиной более 160 километров. Почти полвека спустя в другом американском штате идентифицировали 322-километровую молнию, а в 2017-м — 500 километровую. Последняя протянулась по территории трех разных штатов: явление было настолько редким, что специалисты назвали его «мегавспышкой».
Но, как ни странно, даже этот рекорд был побит. В 2018 году в небе над Бразилией сверкнула 709-километровая молния. Чуть позднее, два года спустя, в США зафиксировали очередную мегавспышку длиной 768 километров: она растянулась от штата Техас до Миссисипи.
Метеорологи не могут сказать, что именно способствует возникновению таких огромных молний. Конечно, размер штормовых облаков имеет значение, но гораздо важнее процессы, которые происходят внутри них. Согласно одной из теорий, если система облаков равномерно заряжена по всей площади, то в ней может пройти серия разрядов — примерно как эффект домино.