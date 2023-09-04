Насколько длинными бывают молнии

По статистике, молнии бьют Землю до 1,4 млрд раз за год — примерно 44 раза каждую секунду. Кроме того, разряды молнии крайне важны для жизни планеты. Они поддерживают электрический баланс, помогают растениям и потенциально очищают атмосферу от загрязнителей. Но некоторые молнии получаются гораздо больше других. Портал livescience.com разобрался в том, насколько длинными бывают молниями.

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Из-за чего появляются молнии

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Молния появляется в штормовых облаках, когда в двух регионах облака возникают мощные, но противоположные по полярности заряды электричества — сама вспышка очерчивает границу, где электрические силы достигают максимума. Напряжение постепенно повышается, и в какой-то момент молекулы воздуха больше не могут сдерживать поток электричества. Специалисты полагают, что это происходит из-за ускорения «свободных» электронов в результате накопления мощности.

Рано или поздно результатом этого ускорения становится горячий канал в воздухе, который выполняет роль провода. Он движется в направлении от позитивного и негативного заряда, но рано или поздно соединяет их — и мы видим вспышку молнии. Но иногда в нижнем регионе облака, которое обычно генерирует позитивный заряд, не сразу накапливается нужный объем энергии. Поэтому молния продолжает расти в размерах, дотягиваясь до земли.

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От чего зависит длина молнии

Ученые уже много лет пытаются выяснить, какие факторы ограничивают размеры молний. Если говорить о вертикали, то длина молнии зависит от высоты штормового облака или расстояния до земли — максимум 20 километров. Однако горизонтальные размеры бывают другими, т.к. широкие системы облаков обеспечивают совсем другие условия.

Например, в 1956 году метеоролог из Техаса зафиксировал вспышку молнии длиной более 160 километров. Почти полвека спустя в другом американском штате идентифицировали 322-километровую молнию, а в 2017-м — 500 километровую. Последняя протянулась по территории трех разных штатов: явление было настолько редким, что специалисты назвали его «мегавспышкой».

Но, как ни странно, даже этот рекорд был побит. В 2018 году в небе над Бразилией сверкнула 709-километровая молния. Чуть позднее, два года спустя, в США зафиксировали очередную мегавспышку длиной 768 километров: она растянулась от штата Техас до Миссисипи.