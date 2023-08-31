Ученые смогли создать мыло из пластика

Химики из частной компании Viginia Tech нашли новый способ переработки пластмассы в мыло. Свое исследование ученые опубликовали в журнале Science.

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По словам специалистов, большая часть пластика засоряет окружающую среду и вредят организмам. Так, часто из них выделяются микрочастицы. Это фрагменты пластмасс менее пяти миллиметров. Научные работы показали, что они могут проникать в организм человека через рот, нос и другие полости тела, связанные с внешним миром. При попадании в организм кусочки такого пластика вызывают различные заболевания и мутации.

Поэтому важно искать методы повторного использования этого материала. Авторы использовали два наиболее используемых вида пластика — полиэтилен и полипропилен. Эти вещества состоят из молекулярных цепочек атомов углерода. Эти цепочки длинные, но если их укоротить, то можно получить поверхностно-активные вещества.