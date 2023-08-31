В Новой Зеландии найдены окаменелости 266 видов животных

В Новой Зеландии в рамках ремонта трубопровода было выявлено древнее морское дно. Пласт отложений из ракушечника содержал много окаменелостей. Это 266 разных видов, десять из которых оказались неизвестны науке.

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Ученые прокомментировали, что это один из самых богатых и разнообразных образцов фауны возрастом 3 млн лет, пишет портал Naked Science.

Исследование продемонстрировало, что отложения появились от 3 до 3,7 млн лет назад в приливном канале естественной гавани Манукау. Тогда в мире было на несколько градусов теплее, чем сейчас, и уровень моря был выше.

В числе окаменелостей был ряд субтропических видов. Эксперты подчеркнули, что древние существа жили в самых разных средах. Однако волны и сильные приливные течения морского канала собрали их вместе. Многих принесло с открытого в то время западного побережья.

Также палеонтологи описали десять экземпляров новозеландской льняной улитки, которые жили на прилегающей территории и были смыты штормовыми стоками.