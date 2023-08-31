NS: в Новой Зеландии найдены окаменелости 266 видов животных
В Новой Зеландии в рамках ремонта трубопровода было выявлено древнее морское дно. Пласт отложений из ракушечника содержал много окаменелостей. Это 266 разных видов, десять из которых оказались неизвестны науке.
Ученые прокомментировали, что это один из самых богатых и разнообразных образцов фауны возрастом 3 млн лет, пишет портал Naked Science.
Исследование продемонстрировало, что отложения появились от 3 до 3,7 млн лет назад в приливном канале естественной гавани Манукау. Тогда в мире было на несколько градусов теплее, чем сейчас, и уровень моря был выше.
В числе окаменелостей был ряд субтропических видов. Эксперты подчеркнули, что древние существа жили в самых разных средах. Однако волны и сильные приливные течения морского канала собрали их вместе. Многих принесло с открытого в то время западного побережья.
Также палеонтологи описали десять экземпляров новозеландской льняной улитки, которые жили на прилегающей территории и были смыты штормовыми стоками.
Еще в число редких находок попали изолированные позвонки усатого кита, сломанный зуб кашалота, позвонок вымершей акулы-пилы, зубные пластины орлиных скатов, а также зубы большой белой акулы.