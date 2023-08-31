Motorola представила бюджетные смартфоны Moto G54 и G84

Motorola анонсировала смартфоны Moto G54 и G84. Хотя полноценная презентация гаджетов состоится 1 сентября, Motorola уже раскрыла все характеристики устройств, добавив их на официальный сайт.

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Moto G54 5G

В официальном списке указано, что Moto G54 5G оснастят 6,5-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 2400×1080 пикселей, соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 120 Гц. Сзади устройство будет иметь стеклянную отделку и алюминиевый корпус камеры. Moto G54 5G станет первым в Индии смартфоном с чипсетом Dimensity 7020. Устройство оснастят 8/12 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти. Также заявлена поддержка двух nanoSIM-карт + microSD до 1 ТБ. Ёмкость аккумулятора составит 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт.

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На задней панели смартфона расположится двойная основная камера:

главный датчик на 50 Мп, (f/1.8, 1,22 мкм в бининге 4-в-1, OIS);

широкоугольный датчик на 8 Мп, (f/2.2, угол захвата 118 градусов, автофокус для макро).

Разрешение селфи-камеры составит 16 Мп, (f/2.4, AI, HDR, запись видео 1080p@30fps).

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В целях безопасности устройство получит боковой сканер отпечатков пальцев. Кроме того, смартфон получит стереодинамики с Dolby Atmos, 3,5-мм аудиоразъём, влагозащиту по стандарту IP52. Размеры: 161,56×73,82×8,89 мм, вес – 192 грамма.

Цена Moto G54 5G пока неизвестна.

Moto G84 5G

Moto G84 5G отличается от Moto G54 5G 6,55-дюймовым pOLED-экраном с максимальной яркостью до 1300 нит и подэкранным сканером пальцев. Также смартфон получит процессор Qualcomm Snapdragon 695, 6 нм с GPU Adreno 619 и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и защиту от влаги и пыли по стандарту IP54.

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Размеры: 160×74,4×7,6 мм, вес – 166,8 грамма (пластик), и 168,3 грамма (эко-кожа). Обоим смартфонам производитель обещает обновление до Android 14 и 3 года патчей безопасности.