Ученые обнаружили новый штамм морских бактерий

Китайские ученые выделили новый штамм морских бактерий, обладающий уникальными характеристиками. В ходе исследований они собрали образцы отложений из глубоководного холодного источника в океане.

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Рост содержащихся в пробах бактерий стимулировали с помощью питательных средств и антибиотиков. В отдельных колониях проводилось секвенирование генов.

Среди бактерий ученые идентифицировали штамм ZRK32, который рос быстрее других. Предварительно его отнесли к роду Poriferisphaera. Дальнейший анализ показал, что образец обладает генетическим сходством с представителями этого рода, однако есть и отличия. Это говорит о том, что штамм является новым, ранее не описанным видом. Ученые предложили назвать его Poriferisphaera hetertotrophicis.

Новый штамм успешно рос в средах, богатых питательными веществами, и размножался почкованием. Также он был включен в круговорот азота.

Наблюдения также показали, что под воздействием азота в виде нитрата или аммиака штамм начинает выделять вирус. Этот вирус способствует ускоренному росту Poriferisphaera hetertotrophicis и других морских бактерий. Он существует вместе с хозяином, не убивая его, и ускоряет метаболизм азота в глубоководных микробных сообществах, сообщает eLife.