«Авито» заблокировал все предложения по продаже iPhone 15

Сервис объявлений Авито заблокировал и удалил со своего сайта все предложения по продаже ещё официально не представленных iPhone 15. По информации, Apple должна провести презентацию новинок 12 сентября.

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На сервисе было обнаружено 20 подобных объявлений. Цена начиналась от 100 тысяч рублей и могла доходить до 999 тысяч. При этом продавцы просили внести предоплату в размере 30-150 тысяч.

В Авито подчеркнули, что блокируют такие объявления с 2022 года. Сервис запрещает продавать продукты до их официальной презентации.