Исследование: загрязнение воздуха мешает деревьям бороться с жарой

Команда метеорологов и специалистов по атмосфере из Нанкинского университета в Китае выяснила, что загрязнение воздуха снижает эффективность охлаждения среды за счет посадки деревьев. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Geoscience.

Группа построила климатические модели для измерения температуры благодаря зеленым насаждениями при различных уровнях загрязнения атмосферы. Ученые обнаружили, что очищение воздуха от микропыли помогает деревьям лучше расти за счет того, что им достается больше солнечного света. Более пышная зелень делает среду более влажной и усиливает охлаждающий эффект.

Исследователи пришли к выводу, что снижение уровня загрязнения воздуха при посадке деревьев дополнительно охлаждает среду на 0,4 °C по сравнению с высадкой растений без улучшения экологии атмосферы.