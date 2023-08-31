Китай запустил три спутника дистанционного зондирования

Спутники дистанционного зондирования Земли "Яогань-39" запущены с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань, сообщило агентство Xinhua .

Запуск был произведен в 15:36 по пекинскому времени (10:36 мск) с помощью одной ракеты-носителя Long March 2D ("Великий поход 2-Д").